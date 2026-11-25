VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio de Orriols, en València, a un hombre de 35 años que fue sorprendido con droga y cartuchos en su vivienda después de haber lanzado varios objetos desde su casa a la vía pública, entre ellos, un aire acondicionado que impactó contra la luna de un vehículo estacionado, según ha informado la Policía en un comunicado.

Al detenido, que ha ingresado en prisión, se le considera presunto autor de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y explosivos, robo con violencia e intimidación, receptación y daños. Los agentes intervinieron en el domicilio casi 600 gramos de cocaína, una balanza de precisión, 28 cartuchos de arma de fuego y múltiples dispositivos electrónicos de procedencia ilícita.

Los hechos sucedieron sobre la una de la madrugada del 14 de noviembre, cuando la Sala CIMACC-091 recibió varias llamadas de vecinos que alertaban de que un individuo, "muy alterado", estaba arrojando objetos desde su vivienda a la vía pública.

Entre los objetos lanzados se encontraba un aparato de aire acondicionado que impactó contra la luna de un vehículo estacionado y la fracturó. Al parecer, momentos antes, el mismo varón había aparecido desnudo por la calle mientras mantenía una disputa con otra persona.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, que fueron recibidos por el presunto autor de los hechos, que presentaba heridas en el rostro y se encontraba "muy nervioso".

Una vez asegurada la situación, los policías comprobaron que no hubiera ninguna otra persona en el interior de la vivienda que pudiera necesitar asistencia como consecuencia de una posible agresión. Asimismo, durante esta intervención, los agentes observaron a simple vista en el interior del domicilio 28 cartuchos del calibre 9 mm, 17 teléfonos móviles envueltos en papel de aluminio, un ordenador portátil y una tableta.

Ante los hechos descritos, el hombre fue detenido y trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria. Posteriormente, tras los hallazgos realizados durante la intervención inicial, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Exposición se hizo cargo de las labores de investigación, con el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro en la vivienda.

Durante el registro del inmueble, los investigadores localizaron ocultos 572 gramos de cocaína, una balanza de precisión. Gracias a las pesquisas, los agentes han conseguido identificar hasta el momento a los propietarios de diez de los teléfonos móviles intervenidos, así como del ordenador portátil y la tableta.

De los terminales recuperados, seis procedían de tres robos con violencia y otros tres de delitos de hurto. Además, se comprobó que otro teléfono móvil, el ordenador portátil y la tableta estaban relacionados con otro robo con intimidación y agresión sexual.

Los agentes continúan realizando gestiones para determinar la procedencia del resto de efectos intervenidos, que podrían corresponder a robos con violencia y hurtos, y que estarían preparados para evitar la emisión de señales y facilitar su posterior salida al extranjero.