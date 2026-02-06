Detenido un hombre por tenencia ilícita de 25 armas y munición en una casa de campo en Alzira

La Policía Nacional detiene a un varón por tenencia ilícita de 25 armas y munición - POLICÍA NACIONAL
VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a un hombres de 46 años por tener 25 armas y munición en una casa de campo sin contar con licencia y ni ninguna documentación que habilitara la legal posesión de las mismas.
Las armas estaban depositadas en una casa de campo, fuera del circuito legal establecido para su control, ya que no había ningún registro ni tampoco disponían de su número de serie, y además se encontraban expuestas a una posible sustracción por terceras personas.
La investigación comenzó en agosto de 2025, por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alzira- Algemesí, tras tener conocimiento, a raíz de una denuncia, de la posible existencia de las armas en una casa de campo.
En la denuncia, incluso, se informa de que al propietario se le disparó una de dichas armas hacia un campo de naranjos, desconociendo donde había impactado el proyectil y pudiendo constatar que había munición en el interior de algunas de ellas.
Los agentes, previa autorización judicial, registraron la vivienda, donde localizaron 15 armas cortas y 10 armas largas, así como diversa munición, por lo que detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. El arrestado, sin antecedentes policiales, ha quedado en libertad con cargos, no sin ser advertido de la obligación de comparecer en sede judicial cuando así sea requerido para ello.