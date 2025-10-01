Detenido un indigente por matar a otro en València con un paraguas tras una pelea por el lugar para dormir

Archivo - Agente de Policía Nacional junto a furgón policial en València - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia han detenido a un hombre acusado de matar a otro tras apuñalarle con el palo de un paraguas en medio de una pelea por el lugar para dormir en plena calle.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura, el incidente tuvo lugar la noche del domingo, en plena alerta roja por las fuertes lluvias que han azotado las provincias de Valencia y Castellón.

Sobre las 22.30 horas, el arrestado, un hombre de 32 años y origen argelino, y la víctima, ambos indigentes, comenzaron una discusión por el portal en el que querían pasar la noche, en la plaza de Viriato de València, en pleno centro de la ciudad.

En un momento determinado, el detenido apuñaló a la víctima con un paraguas y abandonó el lugar de los hechos. La víctima falleció como consecuencia de la agresión.

La Policía inició entonces una investigación y pocas horas después, a las 5.30 horas, los agentes detuvieron al sospechoso por un delito de homicidio. Está previsto que pase hoy a disposición judicial, han apuntado las mismas fuentes.