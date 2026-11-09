Detenido por insultar y amenazar a una persona por transfobia en la Acampada de València

Archivo - Córdoba.- Sucesos.- Detenido en Córdoba un hombre con cinco reclamaciones judiciales por hurto - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en València a un hombre de 45 años por presuntamente insultar y amenazar a una persona por razón de transfobia en el interior de la Acampada por el derecho a la vivienda, instalada desde hace un mes en la plaza del Ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de octubre sobre las 13 horas en la plaza del Ayuntamiento. Una patrulla de la comisaría del centro fue requerida en el interior de la Acampada, donde varios de sus ocupantes discutían acaloradamente, informa Jefatura.

Tras entrevistarse con las partes, los agentes averiguaron que el motivo de la discusión sería una serie de gritos, insultos y amenazas proferidos por un hombre hacia una joven, ambos moradores de la Acampada, únicamente por su condición física, rasgos y vestimenta.

El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de odio con motivación tránsfoba. De las investigaciones se hizo cargo el Equipo contra el Extremismo Violento y el Odio (EVO) de la Brigada Provincial de Información. El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.