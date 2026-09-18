Detenido el joven acusado de matar a su padrastro en el barrio de San Isidro de València

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la tarde de este viernes al joven de 23 años acusado de matar a su padrastro el pasado 8 de septiembre en el barrio de San Isidro de València, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El presunto autor permanecía en paradero desconocido desde el momento del crimen. Una llamada efectuada por un ciudadano a la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional alertaba de la presencia de un individuo que podría coincidir con las características físicas del sospechoso.

De inmediato, se ha desplazado una patrulla de Seguridad Ciudadana y agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. El joven ha sido interceptado y detenido sobre las 18.50 horas en la avenida de las Tres Cruces de la capital del Turia.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la continuación de los trámites oportunos, quedando a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.

La Policía Nacional halló el cadáver con signos de violencia de un hombre de 51 años el pasado 8 de septiembre. A partir de ahí, los agentes de Policía comenzaron a buscar a su hijastro, de 23 años, como presunto autor del crimen. Finalmente, este viernes el joven ha sido detenido.

La víctima, de nacionalidad española, presentaba un golpe en la cabeza. La Policía Científica y el Grupo de Homicidios desplazaron a la vivienda al igual que el forense. Según adelantó 'Las Provincias', el hijastro, de origen ruso, cometió el crimen con una mancuerna.

Fuentes conocedoras de los hechos señalaron a Europa Press que durante la madrugada del martes, sobre las 4.00 horas, el hijastro supuestamente se peleó con una tercera persona en un parque cerca de su casa y el padrastro fue hasta el lugar para tratar de tranquilizarse. Tras recibir un aviso, acudieron agentes de la Policía Local y efectivos sanitarios que trasladaron al joven al Hospital General de València, donde fue atendido en Urgencias, si bien el joven no fue ingresado en el centro, según pudo saber Europa Press. Esa misma mañana el presunto autor de los hechos supuestamente regresó a casa y acabó matando al padrastro.