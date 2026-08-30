Detenido un joven en Alicante reclamado por Austria por robar más de 29.000 euros en alcohol en supermercados

Archivo - Alicante.- Sucesos.- Detenido un fugitivo de la justicia alemana condenado por robar vehículos de alta gama - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un hombre de 26 años sobre el que pesaba una orden europea de detención dictada por las autoridades de Austria por delitos contra el patrimonio. En concreto, se le atribuye una serie de robos de bebidas alcohólicas en establecimientos por importe superior a 29.000 euros.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos que motivaron la detención, ocurrieron en enero de este año en Austria. El reclamado, junto con terceras personas, supuestamente cometió diversos robos con fuerza en supermercados.

Al detenido se le imputan al menos once hechos en los que supuestamente sustrajo de los establecimientos bebidas alcohólicas por un importe total de 29.187 euros.

Una vez el país reclamante dictó una orden europea de detención, los agentes comenzaron a realizar las gestiones para conocer su paradero, y fue finalmente localizado y detenido por una patrulla de seguridad ciudadana en la localidad de Alicante.

El fugitivo había huido de la justicia de Austria tras ser condenado a una pena de tres años de privación de libertad. Tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.