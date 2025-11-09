Detenido un joven por el robo de una cadena de oro de un tirón a una mujer en la calle en Alicante

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional en imagen de archivo - CNP

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia y reclamación judicial tras supuestamente haber sustraído un cadena de oro por el método de un tirón a una mujer que caminaba por la calle.

Según ha informado la Policía en un comunicado, gracias a la colaboración ciudadana se pudo recuperar la joya y detener al presunto autor de los hechos, ya que varios viandantes le siguieron, dieron alcance y le retuvieron hasta la llegada de los agentes.

La detención se produjo por una patrulla de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes se encontraban de servicio por la zona centro de la ciudad y observaron a una persona que tenía retenido en el suelo a un varón.

Los testigos de los hechos manifestaron a los agentes que habían visto como el varón que tenían retenido había propinado un tirón de una cadena de oro a una mujer y había huido del lugar a la carrera. Tras los hechos, varios testigos siguieron al supuesto agresor consiguiendo darle alcance y retenerlo hasta la llegada de un indicativo policial.

La víctima, que se encontraba en el lugar, relató a la dotación policial que mientras estaba caminando por la vía pública, un varón la abordó por la espalda y, tras propinarle un tirón a la cadena que portaba en el cuello, huyó rápidamente del lugar.

El hombre, de 21 años, quedó detenido. En un cacheo, los agentes localizaron entre sus ropas la cadena de oro de la víctima, que la reconoció sin ningún género de dudas como de su propiedad. Además de su participación en un delito de robo con violencia, al detenido le constaba en vigor una orden de detención judicial.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

La Policía Nacional recuerda la importancia de no llevar grandes cantidades de dinero u objetos de valor a la vista en espacios públicos y de mantener la alerta ante situaciones sospechosas. Asimismo, ha destacado la relevancia de la colaboración ciudadana, fundamental para poner en conocimiento cualquier hecho delictivo.