Detenido por lesiones graves el menor acusado de agredir con un bate a una mujer en Torrent

La Policía Nacional de León ha alertado sobre el aumento de fraudes conocidos como 'la estafa de los likes'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes al menor de 17 años al que la semana pasada identificaron como presunto autor de la agresión con un bate de béisbol a una mujer de 52 en la localidad valenciana de Torrent.

El menor ha sido arrestado sobre las 08.30 horas y ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores como presunto autor de un delito de lesiones graves, según ha informado fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.00 horas en la noche del martes 17 al miércoles 18 de marzo, cuando la mujer al parecer fue agredida con un bate por uno de los hijos, menor de edad, de un vecino, según informaron en ese momento fuentes de las fuerzas de seguridad.

La mujer fue asistida por un equipo médico del SAMU y trasladada con traumatismo craneoencefálico al Hospital General de València en la ambulancia de soporte vital avanzado, detalló el Centro de Coordinación de Urgencias (CICU).

Al parecer, el día previo a los hechos se produjo una discusión en la que la víctima recriminó algo al joven identificado y a su hermano, mayor de edad. Ante esto, los hermanos presuntamente amenazaron a la mujer, según detalló la Policía Nacional.

Un día después se produjo la agresión y la Policía Nacional identificó como presunto agresor al menor que este lunes ha sido finalmente detenido.