Detenido un maestro en artes marciales acusado de agredir a un hombre que acabó en la UCI

Archivo - Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. - EUROPA PRESS/ ARCHIVO

CASTELLÓ 4 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Vila-real (Castellón) el pasado lunes a un varón de 29 años, maestro en artes marciales, por las "graves" lesiones producidas a otro joven de 32 años en una zona de ocio concurrida del centro de la localidad, el cual tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital General, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Varios acompañantes de la victima supuestamente intervinieron en la agresión, todo ello ante la presencia de numerosos testigos que se encontraban en la zona de tascas y bares. Dicha agresión se originó el pasado sábado, hacia las 21.00 horas, al parecer por un mal entendido tras hacerse una foto la víctima y pensar el agresor que se la habían hecho a él y a su pareja.

Tras las primeras pesquisas policiales y con las declaraciones de los diferentes testigos que presenciaron los hechos, se logró localizar y detener al presunto autor.

El detenido contaba con alta experiencia en artes marciales, ya que era instructor/maestro de K1 y kickboxing, motivo por el cual revestían tanta gravedad los golpes que recibió en la cabeza la víctima. Tras la puesta a disposición judicial del detenido, la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión.