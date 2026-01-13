Detenido un matrimonio en Silla buscado por la justicia por varios delitos y que guardaba medidas de seguridad extremas

Imagen de dos guardias civiles - GC

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Silla-PAC254', ha detenido en Silla (Valencia) a un hombre y a su mujer que estaban bajo orden de detención e ingreso en prisión por varios procedimientos y que mantenían medidas de seguridad "extremas" para evitar ser descubiertos, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Agentes de paisano realizaron diversos dispositivos encaminados a la detención de un hombre residente en una vivienda ocupada en la localidad de Silla, ya que se tenía conocimiento de que sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Durante estos dispositivos, los agentes se percataron de que su mujer, con quien convivía, supuestamente había aportado durante algunas actuaciones policiales los datos de otra persona y comprobaron, con su filiación real, que también tenía en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

Tras una elaborada investigación, en la que se comprobó cómo en algunas ocasiones la familia abandonaba "a toda prisa" la vivienda dónde se encontraban en Silla y se mudaba a lugares desconocidos, se pudo observar también que, cuando el hombre salía del inmueble, adoptaba "extremas medidas" de seguridad que dificultaban su detención.

Tras corroborar que el matrimonio se encontraba dentro de la vivienda, se solicitó entrada en el interior, lo que permitió detener tanto al hombre como a la mujer, que ingresaron en el Centro Penitenciario de Picassent ese mismo día.

APUNTADALA CON ANDAMIOS

Durante la entrada en la vivienda, los agentes comprobaron que el hombre había asegurado la puerta apuntalándola con varios andamios de obra y disponía de varios machetes junto a la misma como medio de defensa.

Después de que el equipo especializado de la Usecic de Valencia forzase varias vías de acceso, se consiguió detener el hombre, quien ofreció "resistencia activa" y tuvo que ser reducido por varios agentes. Los detenidos son un hombre y una mujer de 35 y 39 años y nacionalidad española. Los señalamientos vigentes eran, en el caso del hombre, por un delito contra la seguridad vial y otro de estafa.

En el caso de la mujer, por un delito de tráfico de drogas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet.