Detenido un médico de un centro de salud de Cullera acusado de agredir sexualmente al menos a dos pacientes - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un facultativo médico que ejercía en un centro de salud de Cullera (Valencia) como autor de, al menos, dos delitos de agresión sexual, según ha informado el Instituto Armado.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada en el acuartelamiento por una mujer. La víctima acudió al servicio de urgencias del centro de salud de la localidad por un cuadro de malestar general. Según su testimonio, el facultativo habría realizado acciones que hicieron sentir a la víctima violentada sexualmente, bajo pretexto de ser necesario para la atención médica.

A raíz de esta denuncia, los agentes que llevaron a cabo la investigación localizaron a una segunda mujer que manifestó haber sufrido hechos similares. La Guardia Civil procedió a la detención del acusado, un hombre de 35 años y nacionalidad venezolana-francesa, al que se le atribuyen dos delitos de agresión sexual.

El detenido tiene sendas órdenes de alejamiento que le prohíben acercarse tanto a las víctimas como a los centros médicos de la localidad donde ejercía su actividad, encontrándose separado del servicio. La Guardia Civil de Cullera solicita que si alguna mujer cree que ha podido ser víctima se ponga en contacto con ellos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Cullera y las diligencias fueron entregadas en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sueca Plaza número 1.