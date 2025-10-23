Detenido el ocupante de un vehículo con 9,8 kilos de hachís en la AP-7, en Burriana (Castellón)

Detenido el ocupante de un vehículo con más de 9,8 kilos y medio de hachís en la AP-7 - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 23 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un individuo tras interceptar un vehículo de matrícula francesa en la AP-7, a la altura de Burriana (Castellón), que supuestamente transportaba 9,8 kilogramos de hachís, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La intervención se produjo a las 1.15 horas de la madrugada de ayer, en el marco de un operativo de Seguridad Ciudadana de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Castellón (USECIC). Durante la inspección del vehículo, los guardias civiles encontraron tres bolsas que contenían dosis de hachís comúnmente conocidas como bellotas en el asiento del copiloto.

Posteriormente los agentes realizaron una batida y a unos 200 metros se hallaron 6 bolsas de las mismas características a las encontradas en el turismo. Por todo ello se ha procedido a la detención del conductor, de 24 años, de nacionalidad francesa, como presunto autor de un delito contra la salud pública -tráfico de drogas-.

La droga incautada, así como el vehículo y dos teléfonos móviles intervenidos, han quedado a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Vila-real.