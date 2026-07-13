Detenido en Orihuela acusado de cometer tres atracos con un cuchillo en menos de 24 horas

Archivo - Un agente junto a vehículos policiales - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a un hombre de 28 años acusado de cometer tres delitos de robo con intimidación en menos de 24 horas en los que presuntamente usó un cuchillo para atracar a sus víctimas, según ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

En concreto, el primer suceso ocurrió a primera hora de la mañana del 2 de julio. La víctima fue una mujer de 58 años, a la que esta persona sorprendió mientras ella se disponía a coger su vehículo, que estaba estacionado en un aparcamiento de la ciudad.

Cuando la perjudicada se encontraba en el interior del vehículo y se disponía a iniciar la marcha, de forma súbita un varón supuestamente abrió la puerta del conductor esgrimiendo un cuchillo en su mano mientras le exigía que le diera todo lo que llevara.

La víctima sacó su monedero y le mostró que únicamente tenía 40 euros. El asaltante le arrebató el dinero de la mano y huyó del lugar a la carrera. La afectada quedó "en un estado de ansiedad, miedo y desconcierto" y necesitó asistencia médica.

Por su parte, el segundo atraco también fue presuntamente perpetrado en la mañana del día 2, cuando un hombre entró en una tienda de alimentación de la localidad armado con un cuchillo y, tras al parecer amenazar a la propietaria, robó 200 euros de la caja registradora y huyó.

El tercer suceso ocurrió pasada la medianoche del día 3, cuando el asaltante supuestamente accedió por la puerta trasera de un establecimiento de comida rápida de un centro comercial de la ciudad, aprovechando que la puerta estaba abierta mientras que una trabajadora estaba limpiando esa zona.

El ladrón, con la cara tapada con un pañuelo blanco y una gorra, y armado con un cuchillo, presuntamente se dirigió hacia la empleada y le solicitó que le diera todo el dinero de la caja. La trabajadora, ante el temor de que pudiera herirla, accedió y lo dirigió hasta el lugar donde estaba la máquina registradora y finalmente el varón se hizo con un botín de 300 euros de la recaudación.

INVESTIGACIÓN

Los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional, dada la gravedad de los hechos, realizaron múltiples gestiones para la plena identificación del autor, y solicitaron cámaras de videovigilancia de los escenarios de los hechos y declaraciones de las víctimas más detalladas, además de las muestras de reseñas fotográficas para la posible identificación.

Todo ello, con resultado positivo, gracias a la inspección técnico-policial de la Brigada Local de Policial Científica, que, tras las inspecciones, recogió diversos vestigios que "confirmaron la identidad plena del autor en todos de los hechos delictivos", según el cuerpo policial.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela, que decretaron su inmediato ingreso en prisión.