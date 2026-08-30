Detenido en Orihuela un hombre por robar a mujeres con el método del 'tirón', dos en el mismo día

Imagen de un detenido en Orihuela - CNP

ALICANTE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a tres varones por robos con violencia cometidos en distintos hechos: uno de ellos acusado de robar el bolso a mujeres con el método del 'tirón', dos en el mismo día, y otros dos por actuar con la técnica del 'mataleón' sobre otro al que supuestamente tiraron al suelo y le golpearon, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los detenidos son tres hombres de 20, 21 y 46 años, a los que se considera presuntos autores de los delitos de robo con violencia, en dos intervenciones policiales diferentes.

En una de ellas, un varón fue detenido tras ser relacionado con tres asaltos cometidos contra mujeres para sustraerles sus bolsos. esta investigación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por las tres perjudicadas, dos de ellas mujeres de avanzada edad, que habían sido víctimas de robos cometidos con violencia.

El primero de los hechos tuvo lugar cuando una mujer se disponía a acceder a su domicilio. En ese momento, un varón se aproximó a ella y, de manera repentina, tiró con fuerza el bolso que llevaba, y se inició un forcejeo durante el cual consiguió arrebatárselo y huir del lugar.

Tan solo cuatro horas después del primer robo, se produjo un segundo asalto. En esta ocasión, una mujer de avanzada edad que caminaba sola fue supuestamente abordada por el mismo individuo, quien la empujó hasta hacerla caer al suelo y, aprovechando esta circunstancia, le sustrajo el bolso para posteriormente abandonar rápidamente el lugar.

El tercer hecho investigado tuvo como víctima a otra mujer, a la que el presunto autor había seguido durante parte de su recorrido. Tras aproximarse a ella, se inició un forcejeo en el transcurso del cual consiguió hacerse con el bolso que portaba y darse a la fuga.

Ante la similitud existente entre los tres hechos, y el modo de actuar empleado, los agentes encargados de la investigación realizaron diversas gestiones encaminadas a identificar al responsable.

El análisis de la información recabada y las pesquisas practicadas permitieron finalmente determinar su identidad. Una vez identificado, se estableció un dispositivo para su localización que permitió su detención por agentes de seguridad ciudadana como presunto autor de los tres robos con violencia.

'MATALEÓN'

En una segunda intervención policial, los agentes detuvieron a otros dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido contra un hombre. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima se encontraba caminando por la vía pública y fue abordada por dos hombres.

Uno de ellos, se aproximó por detrás y le realizó la técnica conocida como 'mataleón', provocando que la víctima cayera al suelo. Una vez en el suelo, los dos presuntos agresores continuaron golpeándolo, aprovechando la situación para apoderarse de sus efectos personales.

En un momento determinado, uno de ellos le dio un fuerte tirón de la cadena que portaba alrededor del cuello, consiguiendo sustraérsela, además de hacerse con su teléfono móvil. Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron las correspondientes pesquisas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Las gestiones realizadas permitieron determinar la presunta implicación de los dos varones, que fueron finalmente localizados y detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela.