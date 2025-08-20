Detenido por presuntamente provocar un incendio en una casa habitada en València, con ocho personas atendidas

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un varón de 46 años como presunto autor de un delito de incendio provocado en una vivienda habitada de la ciudad. El fuego ha provocado que ocho personas, dos de ellas menores de edad, hayan sido atendidas por inhalación de humo.

El suceso ha tenido lugar en una vivienda de la segunda planta de la calle Padre Viñas 60, sobre las 16.30 horas de este miércoles. En el lugar se han personado indicativos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, tras recibir un aviso de emergencia a través de la Sala CIMACC-091 de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

En la llamada, el testigo informaba de la existencia de una columna de humo negro que salía del interior de una vivienda ubicada en la segunda planta de un edificio.

Una vez en el lugar, los policías han levado a cabo tareas de evacuación, así como de asistencia a los moradores, y han colaborado junto a bomberos y el resto de servicios de emergencia. Tras una rápida averiguación de los hechos, los agentes han procedido a la detención del presunto autor.

La intervención se ha saldado con el total desalojo de los ocupantes del edificio y la asistencia en el lugar por parte de personal sanitario a ocho personas que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Cuatro de las personas afectadas han recibido el alta in situ; mientras que las otras cuatro --dos mujeres de 33 y 53 años, y dos menores de 8 y 9 años--, han sido trasladadas al Hospital Clínico (tres de ellas) y al Hospital La Fe (una).