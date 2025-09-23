Detenido el presunto autor del homicidio cometido en Alaquàs (Valencia) en agosto, que se ocultaba en La Torre

Detenido el presunto autor del homicidio cometido en Alaquàs en agosto, que se ocultaba en La Torre - POLICÍA NACIONAL

Otro hombre ha sido arrestado por esconder al sospechoso en su casa, quien previamente se fugó y colisionó con un vehículo policial

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido la madrugada de este lunes a un varón de 38 años como presunto autor del homicidio cometido el pasado 27 de agosto en un domicilio de Alaquàs (Valencia), donde un varón de 40 años recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

El arrestado se ocultaba en una vivienda en el barrio valenciano de La Torre. También han detenido a otro hombre, de 47 años, a quien se le imputa un delito de encubrimiento, por esconder en su vivienda al presunto autor de los disparos, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras el suceso del pasado mes de agosto, agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de la investigación y localizaron al sospechoso en Vinaròs (Castellón), por lo que se estableció un dispositivo para detenerlo.

No obstante, el presunto autor logró darse a la fuga a bordo de un coche sustraído y con placas de matrícula dobladas. Para ello, arremetió contra turismos aparcados, mobiliario urbano y colisionó con un vehículo policial.

Tras su huida, llegó hasta la localidad valenciana de Cheste, donde trató de embestir a una patrulla de la Guardia Civil. Días después, el sospechoso fue localizado por los investigadores en La Torre, donde se ocultaba en un domicilio.

Allí, sobre las cuatro de la madrugada de este lunes, ha sido detenido como presunto autor de dos delitos de asesinato, uno de ellos consumado y otro en grado de tentativa; delito contra la seguridad vial; atentado a agente de la autoridad; tenencia ilícita de armas; daños, y falsedad documental.

También se ha arrestado a un segundo varón como presunto autor de un delito de encubrimiento, por ofrecer cobertura y medios de subsistencia al presunto autor del homicidio en su vivienda de La Torre.

Además, los agentes han registrado el domicilio donde se escondía el ahora arrestado y han intervenido dos vehículos y varios teléfonos móviles. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial a lo largo de este miércoles.