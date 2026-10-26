Detenido un presunto grupo de ladrones de casas que actuaba en la Hoya de Buñol

Archivo - Una agente de la Guardia Civil investiga en un ordenador - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de varios robos en viviendas ubicadas en la Hoya de Buñol (Valencia), según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó cuando se registraron seis hechos delictivos con un 'modus operandi' similar. En todos ellos los autores habían causado daños en rejas y puerta de acceso de la vivienda para acceder a los domicilios.

Gracias a diferentes imágenes de seguridad en la zona donde se produjeron los robos, los investigadores lograron dar con los autores y, posteriormente, establecieron un dispositivo de seguimiento para tratar de identificarles plenamente.

En esta fase de la investigación se logró no solo identificar el vehículo implicado y los datos de los participantes en los hechos delictivos, sino que permitieron también constatar la existencia de un grupo criminal perfectamente organizado.

Finalmente, los efectivos localizaron y detuvieron a los distintos miembros de la organización: dos hombres y una mujer, de entre 20 y 32 años y nacionalidad española, a los que se les imputan cuatro delitos de robo con fuerza, dos de daños y uno de pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Buñol. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 1.