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VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes en València a un quinto varón, de 38 años de edad y seguidor del Levante U.D, como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria, tras los incidentes acaecidos en las inmediaciones del estadio de fútbol Ciutat de València el pasado día 12 de octubre, minutos antes del partido contra el Sevilla F.C.

Los hechos ocurrieron sobre las doce y media del mediodía, pocas horas antes de la celebración de la jornada 8 de LA LIGA EA SPORTS. En dicho momento, un grupo de aproximadamente 50 aficionados ultras del Sevilla F.C. se enfrentó de forma violenta a otro grupo de características similares, seguidores radicales del Levante U.D, recuerda la Policía Nacional en un comunicado.

Los participantes, muchos de ellos armados con palos y objetos contundentes, protagonizaron una reyerta multitudinaria en la calle Santiago Rusiñol, y llegaron a ocasionar daños materiales en un establecimiento comercial de las inmediaciones. La intervención de la III Unidad de Intervención Policial (UIP) consiguió disolver a este grupo de aficionados radicales logrando de este modo detener dicha reyerta.

Inmediatamente, agentes de la Brigada Provincial de Información de Valencia comenzaron las primeras pesquisas tendentes a la identificación de los participantes con el fin de proceder a su localización y posterior detención.

Los policías lograron ubicar dentro del estadio, ya una vez iniciado el encuentro deportivo, a cuatro de las personas involucradas en el incidente, todos ellos seguidores ultras del Sevilla F.C, y procedieron a su detención como presuntos autores de los delitos de participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos.

Avanzadas las pesquisas para la identificación del resto de implicados, los agentes han logrado identificar, localizar y detener sobre las diez menos cuarto de esta mañana en València a un quinto varón, en este caso seguidor ultra del Levante U.D. Con esta nueva detención, ascienden a cinco los arrestados por su participación en los altercados. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones.