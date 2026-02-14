Detenido el responsable de una empresa por emplear a personas extranjeras en situación irregular

Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alcoy (Alicante) a un varón de 52 años por presuntamente emplear a personas extranjeras en situación irregular. La detención se produjo después de una inspección en una nave de reciclado de ropa de segunda mano en la que se localizaron hasta cuatro personas que trabajaban sin contrato y sin ser dadas de alta en la Seguridad Social.

Las investigaciones tuvieron su inicio tras tener conocimiento de una posible explotación laboral de trabajadores extranjeros, algunos en situación irregular y sin contrato, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Por ello, la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alcoy realizó las indagaciones oportunas para conocer la estructura de la empresa y los trabajadores que se encontraban trabajando en ella. Después de recabar toda la información, se llevó a cabo un dispositivo para la práctica de una inspección en el interior de la nave, con el objetivo de comprobar la situación de los trabajadores.

Como resultado de la inspección, se detuvo a un varón, propietario del negocio, por un delito contra los derechos de los trabajadores y se localizaron a cuatro ciudadanos extranjeros trabajando, dos de ellos en situación irregular a las que le fueron realizados los trámites pertinentes de acuerdo a la Ley de Extranjería.

Los trabajadores no disponían de ningún tipo de contrato laboral ni estaban dados de alta en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que carecían de seguro y trabajan con salarios "muy por debajo" de lo legalmente establecido.

Además, los investigadores comprobaron que las medidas de protección de riesgos laborales y seguridad con las que contaban eran "prácticamente nulas", lo que supone un abuso de situación de necesidad en los trabajadores. Después de la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alcoy.