Detenido por robar un loro valorado en unos 800 euros del interior de una vivienda en Elche

Archivo - Fotografía de archivo de una investigadora de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche (Alicante) a un hombre, de 46 años de edad, como presunto autor de los delitos de hurto y allanamiento de morada, tras una investigación iniciada por la sustracción de un loro --valorado en unos 800 euros-- del interior de una vivienda de la localidad.

La vivienda disponía de cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes fueron aportadas a los investigadores. Tras su visionado, los agentes comprobaron como un varón accedía al interior del patio aprovechando que la puerta de entrada se encontraba abierta y, presuntamente, se dirigía directamente hasta la jaula donde se encontraba el animal, informad Jefatura en un comunicado.

En las imágenes también se observaba la presencia de un segundo varón que permanecía en el exterior de la vivienda junto a la puerta de acceso y que habría facilitado una camiseta al primero para ayudarle a llevarse el loro. Seguidamente, ambos abandonaron rápidamente el lugar.

Los agentes iniciaron diversas gestiones para determinar la identidad de los presuntos autores. En el transcurso de la investigación se realizaron diferentes comprobaciones sobre las informaciones recibidas, llegando incluso a descartarse inicialmente a una persona que había sido señalada como posible responsable.

Posteriormente, y gracias a nuevas informaciones obtenidas durante la investigación y al análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar plenamente a uno de los presuntos autores. Una vez localizado, el hombre fue detenido como presunto responsable de los delitos de hurto y allanamiento de morada.

'PONGO', PLUMAJE VERDE Y UNA CARACTERÍSTICA MANCHA ROJA EN LA CABEZA

Durante las actuaciones policiales, el detenido hizo entrega voluntaria del loro sustraído, un ejemplar de plumaje verde y con una característica mancha roja en la cabeza. La propietaria del animal fue citada en dependencias policiales, donde reconoció sin ningún género de dudas al loro como 'Pongo', el mismo que había sido sustraído de su domicilio, procediéndose posteriormente a su devolución.

Tras las gestiones policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de más implicados en los hechos.