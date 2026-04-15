Detenido en Sagunt tras intentar robar una furgoneta de reparto cargada de paquetes

Patrullas Policía Local Sagunt - AYUNTAMIENTO SAGUNT

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Sagunt (Valencia) han detenido a una persona por presuntamente intentar robar una furgoneta de reparto cargada con decenas de paquetes, en plena vía pública de la localidad valenciana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La Policía Local fue alertada el pasado miércoles por un repartidor de mensajería en la avenida Doctor Palos, quien informó de que, mientras realizaba una entrega en un domicilio cercano, un individuo había accedido al interior de su furgoneta de reparto --que se encontraba con las llaves puestas y cargada con decenas de paquetes pendientes de distribución-- y se había dado a la fuga con el vehículo.

La patrulla requerida recopiló todos los datos disponibles y los transmitió al resto de unidades desplegadas en el municipio. El hallazgo clave fue que el conductor había dejado su teléfono móvil dentro de la furgoneta, lo que permitió a los agentes trazar la ruta del dispositivo y localizar el vehículo en un camino próximo a la CV-314, en el tramo entre Sagunt y Petrés.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la furgoneta completamente abierta, con varios paquetes apilados tanto en el interior como en los alrededores del vehículo, si bien el presunto ladrón había desaparecido.

HUIDA A ALTA VELOCIDAD

Minutos después, una de las patrullas observó que un turismo se aproximaba a la zona de forma sospechosa, con tres ocupantes a bordo. Al percibir la presencia policial, el turismo inició una huida a alta velocidad, lo que motivó el inicio de una persecución policial.

La persecución concluyó cuando el vehículo fue abandonado por sus tres ocupantes en el camino de la Font de Ribera: durante la huida, el coche había sufrido la fractura del cárter del motor y el reventón de una rueda, quedando inmovilizado. Pese a que los tres individuos lograron huir a pie en un primer momento, los miembros de la Policía Local consiguieron identificar al conductor del vehículo, quien ha sido posteriormente detenido. La Policía Local informa de que se ha iniciado una investigación para la localización e identificación de los otros dos acompañantes.

El repartidor recuperó tanto su furgoneta como la totalidad de los paquetes que transportaba. El turismo utilizado por los presuntos autores del robo y la posterior conducción temeraria fue trasladado al depósito municipal, quedando a disposición de la autoridad judicial.