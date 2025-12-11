Detenido un segundo hombre acusado de la muerte de otro en Xirivella de varios tiros por la espalda

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un segundo hombre por su presunta implicación en la muerte de otro en la localidad valenciana de Xirivella, un crimen ocurrido el pasado mes de septiembre tras recibir la víctima varios disparos por la espalda.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, la detención se produjo sobre las 9.30 horas de este miércoles en Xirivella. Se trata del segundo hombre arrestado por el crimen y que es, además, padre del primer detenido en relación con estos hechos y que fue arrestado en Requena los primeros días de noviembre y enviado a prisión.

Al ahora arrestado, nacido en el 60, se le considera también presunto autor de un delito de homicidio ya que acompañaba a su hijo en el momento de los hechos. El detenido ya ha pasado este jueves por la mañana a disposición judicial.

El crimen tuvo lugar a primeros de septiembre, cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma de fuego a otro por la espalda en Xirivella, en plena calle.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de las investigaciones del suceso que han culminado con el arresto el 6 de noviembre por la noche del primer detenido y este miércoles 10 del segundo.