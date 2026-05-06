Detenido en Torrent un hombre por extorsionar a otro tras consultar páginas web de contactos

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VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Torrent a un hombre de 29 años como presunto autor de los delitos de extorsión, falsedad documental y usurpación de estado civil, tras supuestamente extorsionar a otro que había consultado páginas web de contactos.

La investigación, llevada a cabo por el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Policía Nacional en Torrent, se inició hace cuatro meses, tras recibir la denuncia de un ciudadano en la que ponía en conocimiento que, tras hacer uso de una página web de contactos, recibió varias llamadas de dos varones en las que supuestamente, bajo amenazas, le exigían el pago de diferentes cantidades de dinero por no haber acudido a una cita, a fin de sufragar las pérdidas ocasionadas, según ha informado la Policía en un comunicado.

También llegó a entregar sobres con dinero en mano a un varón, presuntamente enviado por estos interlocutores. En total, la víctima sufrió un perjuicio económico de unos 38.000 euros. Las pesquisas de los investigadores permitieron averiguar que, además, la cuenta bancaria en la que se ingresaba el dinero extorsionado fue abierta de forma presencial por un hombre mediante la exhibición de un documento falsificado, para lo que supuestamente empleó su fotografía y los datos de identidad de otra persona.

Las investigaciones de los agentes permitieron localizar al sospechoso, al que en el momento de la detención se le intervino otro documento falsificado, en el que también se usurpaba la identidad de otra persona. Por todo ello, los policías lo detuvieron como presunto autor de los delitos de extorsión, falsedad documental y usurpación de estado civil.

El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición judicial. Se continúan las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos.