Detenido en Valencia un fugitivo buscado por Bosnia por un homicidio en 2020

Detenido en Valencia un fugitivo buscado por Bosnia por un homicidio en 2020
Detenido en Valencia un fugitivo buscado por Bosnia por un homicidio en 2020 - PN
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 13 julio 2026 17:00
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VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 31 años que tenía en vigor una búsqueda por parte de Interpol por presuntamente haber cometido un homicidio en Bosnia-Hezergovina.

Los hechos ocurrieron en 2020 en Sarajevo, donde el arrestado apuñaló a varias personas y causó la muerte de una de ellas, informa Jefatura este lunes.

Desde entonces, este hombre se encontraba fugado de la justicia. Fue localizado y detenido en Valencia el pasado viernes por la noche.

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