Detenido en Valencia un fugitivo buscado por Bosnia por un homicidio en 2020 - PN

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 31 años que tenía en vigor una búsqueda por parte de Interpol por presuntamente haber cometido un homicidio en Bosnia-Hezergovina.

Los hechos ocurrieron en 2020 en Sarajevo, donde el arrestado apuñaló a varias personas y causó la muerte de una de ellas, informa Jefatura este lunes.

Desde entonces, este hombre se encontraba fugado de la justicia. Fue localizado y detenido en Valencia el pasado viernes por la noche.