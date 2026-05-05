Detenido en València un hombre que acababa de atracar una farmacia tras una persecución a pie

Archivo - Valencia.-Sucesos.- Investigan una posible agresión sexual a una mujer cerca de la playa de Gandia - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 62 años que acababa de atracar una farmacia tras amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a las empleadas. Intentó llevarse la recaudación de la caja registradora pero no pudo, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril, sobre las 10 horas, en una farmacia situada en el distrito valenciano de Trànsits.

Dos agentes de Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, que se encontraban prestando servicio de paisano, observaron a tres mujeres muy alteradas, las cuales manifestaron que eran empleadas de la farmacia y que acababan de sufrir un atraco, indicándoles la dirección de huida del autor.

Los policías averiguaron que minutos antes de su llegada, un hombre que vestía ropa de trabajador y llevaba guantes de látex había entrado a la farmacia y amenazado a las trabajadoras que allí se encontraban con un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja, exigiendo la recaudación de la caja registradora. Las empleadas lograron salir del establecimiento y el hombre huyó sin conseguir su objetivo.

Los agentes, tras asistir a las víctimas y comprobar que no presentaban lesiones, iniciaron una persecución a fin de detener al sospechoso. Tras darle alcance, se identificaron como policías.

En un primer momento, el varón hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, llevándose la mano hacia el lugar donde guardaba el arma blanca que habría usado en el atraco minutos antes y haciendo ademán de sacarla. No obstante, tras una nueva orden de los policías, finalmente arrojó el cuchillo, posteriormente intervenido, y fue arrestado por los agentes como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, la mayoría por hechos similares, ha pasado a disposición judicial.