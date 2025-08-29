Detenido en València un hombre por amenazar con un cuchillo a un mujer tras acceder a su casa para robar

La víctima estaba dormida y fue despertada por el presunto ladrón, que le obligó a entregarle objetos de valor

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras supuestamente acceder al domicilio de una mujer que se encontraba durmiendo, despertarla y obligarla a entregarle más de cincuenta piezas de joyería, dinero, un televisor y diversas botellas de bebidas alcohólicas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04.00 de la madrugada del pasado viernes en un domicilio ubicado en la primera planta de un edificio del distrito de Marítim, según ha informado la Policía en un comunicado. Al lugar acudió un indicativo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, tras ser comisionados por la Sala CIMACC-091, ya que según requirente, una mujer acababa de ser víctima de un robo con violencia e intimidación en su domicilio por parte de un varón que portaba un cuchillo.

Inmediatamente los agentes acudieron al lugar y se entrevistaron con la víctima que explicó que, mientras se encontraba durmiendo en su cama, un varón la despertó poniéndole un cuchillo en el cuello a la vez que le amenazaba con matarla si no le daba todos los efectos de valor que tuviese.

El presunto autor obligó a la víctima a recorrer el domicilio mientras la agarraba por la espalda y mantenía el arma en su cuello a la vez que sustraía un gran número de joyas, dinero y otros efectos del interior de la vivienda. Una vez conseguido su botín, el presunto autor de los hechos salió por la puerta principal con un carrito de la compra para transportar todos los efectos sustraídos.

Tras las primeras indagaciones, los policías se dirigieron a una zona de la ciudad en la que el día anterior habían detenido a un varón que coincidía con las características aportadas por la perjudicada, con el objeto de intentar localizar al presunto autor junto con las pertenencias sustraídas.

Tras numerosas batidas, los agentes localizaron al presunto autor de los hechos, que se trataba de la misma persona sobre la que recaían sus sospechas. El hombre, al percibir la presencia policial, abandonó el carrito de la compra para emprender la huida corriendo.

El supuesto ladrón fue finalmente alcanzado por los policías instantes después, mientras portaba consigo una mochila que contenía las joyas sustraídas momentos antes. Por estos hechos, los policías procedieron a su detención, recuperaron los efectos sustraídos que entregaron a su legítima propietaria más tarde. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial.