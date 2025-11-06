Detenido un varón acusado de robar patinetes eléctricos a clientes de supermercados de Benidorm (Alicante)

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio alicantino de Benidorm a un hombre de 36 años acusado de 15 delitos de hurto por presuntamente robar en supermercados de una conocida franquicia patinetes eléctricos que los clientes aparcaban a la entrada. El valor total de los vehículos sustraídos supera los 7.000 euros.

Durante varios meses se detectó un incremento de denuncias por el robo de patinetes en varias calles concretas de esta ciudad. El patrón común de los hechos señalaba que las sustracciones ocurrían entre las 18.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con el horario de mayor afluencia de público en estos establecimientos, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Los hurtos se hacían "de forma rápida y discreta" y aprovechando que los clientes dejaban estacionados sus patinetes eléctricos a la entrada de los supermercados de una conocida franquicia mientras realizaban sus compras.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm inició una investigación tras observar que las denuncias presentaban un 'modus operandi' idéntico. Los agentes realizaron un análisis exhaustivo de todas las sustracciones y determinaron que los hechos los cometía un único autor.

SE DESPLAZABA DESDE ALICANTE

Según la Policía Nacional, el sospechoso presuntamente se desplazaba desde Alicante hasta Benidorm utilizando diferentes medios de transporte, lo que dificultó su localización inicial. Sin embargo, la reiteración de sus trayectos y la coincidencia de horarios permitieron establecer una "pauta clara" de actuación.

Una vez identificado el presunto autor, se organizó un dispositivo de vigilancia en varios supermercados donde se sospechaba que podría volver a actuar. Durante la tarde de su detención, los agentes observaron su presencia en uno de estos establecimientos y lo interceptaron.

En el cacheo de seguridad, el arrestado portaba una mochila que coincidía con la que presuntamente utilizó en anteriores hurtos y una gorra con la que intentaba cubrirse el rostro para no ser reconocido por las cámaras de seguridad.

Según los investigadores, este hombre utilizaba siempre el mismo método: vigilaba a sus víctimas, esperaba el momento en que se adentraban en el supermercado y, aprovechando la distracción, presuntamente sustraía el patinete eléctrico estacionado rompiendo el candado que pudiera portar, tras lo que salía del establecimiento con total normalidad fingiendo que era de su propiedad.

El cuerpo policial ha recalcado que el detenido se desplazaba "de manera habitual" para supuestamente cometer sustracciones contra el patrimonio en la modalidad de hurto rompiendo candados, "lo que evidenciaba una dedicación constante a esta actividad ilícita".

Tras su detención, el varón fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Benidorm, que continuará con las diligencias.