Detenido un vecino de Banyeres de Mariola (Alicante) acusado de dañar el coche de un policía local que le denunció

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 27 años acusado de acceder al cuartel de la Policía Local de Banyeres de Mariola (Alicante) y causar daños en el vehículo de un agente que le denunció por infringir la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. El coche estaba aparcado dentro de las dependencias oficiales, en una zona reservada, junto al de otros compañeros.

Aprovechando un momento en el que las dependencias del cuerpo municipal estaban cerradas al público y la patrulla se hallaba prestando servicio lejos del retén, el acusado presuntamente accedió al aparcamiento del acuartelamiento sin ser descubierto sorteando la valla.

Una vez allí, supuestamente ocasionó "graves daños" en el coche del agente de la Policía Local que le había denunciado unos días antes y que ese día se encontraba de servicio, aunque atendiendo una incidencia alejado del cuartel.

Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, el acusado presuntamente arañó toda la carrocería, fracturó varios cristales y golpeó diversos elementos del coche con una piedra de grandes dimensiones. Los daños han sido valorados en más de 3.000 euros.

El agente, ajeno a lo sucedido, cuando fue a coger su vehículo estacionado dentro del retén, se percató de lo ocurrido y comprobó que alguien se había ensañado con su vehículo en lo que parecía un acto de venganza, por lo que formalizó una denuncia ante la Guardia Civil.

Además, se presentó otra denuncia por un allanamiento en un establecimiento público, ya que se burlaron las medidas de seguridad en un horario en el que la Comisaría de Policía Local estaba cerrada al público y se accedió a partes de las dependencias que son de uso privado del personal en servicio.

POSIBLE VENGANZA TRAS SER DENUNCIADO

La Guardia Civil de Banyeres de Mariola inició una investigación por los hechos, auxiliados por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villena, que se encargó de realizar las inspecciones técnico-oculares tanto del coche particular del agente como de las instalaciones de Policía Local, a fin de "recabar los indicios que permitieran localizar al presunto responsable".

Una vez identificado el supuesto autor, el pasado 4 de septiembre los agentes lo localizaron y detuvieron a un hombre de 27 años, vecino de Bayeres de Mariola. Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Alcoi, se ha decretado su libertad con cargos, a la espera de que se celebre el juicio firme por estos hechos.

La principal hipótesis que barajan los investigadores es que el presunto autor llevara a cabo esta acción como represalia tras haber sido denunciado por una infracción administrativa. Ahora, sin embargo, se enfrenta a la posible condena como presunto autor de dos delitos.