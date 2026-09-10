Detenido en La Vila Joiosa un georgiano con orden de búsqueda tras un control a coches presuntamente vinculados a robos

Archivo - Coche de la Policía Local de La Vila Joiosa (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA - Archivo

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de La Vila Joiosa (Alicante), junto con agentes municipales de El Campello y de la Guardia Civil, ha detenido a un hombre de origen georgiano sobre el que pesaba una orden en vigor de búsqueda y arresto, tras una operación conjunta para localizar a dos vehículos que habían sido identificados por cámaras de seguridad y que presuntamente estaban vinculados con varios robos perpetrados en la localidad campellera.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, cuando el cuerpo de seguridad de La Vila Joiosa recibió un aviso a las 16.30 horas solicitando colaboración para localizar e identificar a los ocupantes de dos vehículos, según han explicado fuentes municipales en un comunicado.

De acuerdo con la información facilitada, circulaban por la N-332 en dirección a La Vila Joiosa, por lo que se solicitaba la colaboración de las unidades policiales del municipio para poder dar el alto a los viajantes.

Los agentes observaron a ambos vehículos en el carril de desaceleración que llega a la rotonda Washington, por lo que cruzó el coche policial para cortar el camino a los vehículos, a los que paró para poder comprobar si se trataba de los ocupantes de los que había advertido la Policía Local de El Campello.

Al lugar acudieron dos vehículos policiales más, así como dos motocicletas de la Unidad de Playas. Minutos después, llegaron dos patrullas policiales de El Campello, así como la Guardia Civil de esta localidad, que los estaban persiguiendo.

De forma coordinada, se procedió a la identificación de los ocupantes de los coches, todos de origen georgiano. Además, se realizó una inspección de los vehículos, que resultaron ser los dos de los que se recibió el aviso inicial.

Durante las comprobaciones, los agentes constataron que uno de los identificados tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Guardia Civil.

En el registro de ambos vehículos, se hallaron numerosas herramientas, entre las que había una radial, y que supuestamente podrían estar relacionadas con aperturas de viviendas. El instituto armado intervino todo el material y se hizo cargo de las diligencias del arresto y la intervención.