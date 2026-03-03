Detenidos cinco hombres acusados de sustraer cableado de cobre de un tramo ferroviario en Algemesí

Coche de Policía en imagen de archivo - CNP

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco hombres, de entre 21 y 75 años, como presuntos autores de los delitos de hurto y daños tras supuestamente sustraer cableado de cobre de las instalaciones ferroviarias en un tramo de Algemesí (Valencia), lo que provocó cancelaciones y retrasos del servicio.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2025, sobre las 2.30 de la madrugada, en un tramo ferroviario situado en el término municipal de Algemesí (Valencia), cuando varios individuos sustrajeron cable de cobre de las instalaciones, lo que provocó una paralización del servicio.

En concreto, se cancelaron 12 trenes de cercanías y otros 32, junto a seis de mercancías, uno de media distancia y otro de larga distancia, sufrieron retrasos.

Personal de seguridad de las instalaciones ferroviarias sorprendieron a varias personas en el momento en el que presuntamente sustraían cable de cobre, aunque emprendieron la huida a través de campos agrícolas colindantes.

En las inmediaciones localizaron una furgoneta, unos 100 metros de cable ya cortado y preparado para su carga, así como dos cizallas. La Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones y pudieron comprobar que los sospechosos cortaban con cizallas las vallas de protección a fin de acceder a las instalaciones eléctricas que dan servicio a las vías ferroviarias y, seguidamente, seccionaban y arrancaban el cableado de cobre.

Los investigadores lograron identificar y localizar a los presuntos autores y detener a cinco hombres, a quienes se les imputan los delitos de hurto y daños. Tres de los arrestados han pasado a disposición judicial.