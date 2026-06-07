Detenidos cuatro hombres por adquirir teléfonos móviles de alta gama con nóminas falsificadas

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a cuatro hombres por presuntamente adquirir teléfonos móviles de alta gama con nóminas falsificadas para el proceso de financiación. Así, consiguieron obtener en un comercio de la ciudad un terminal valorado en 1.500 euros e intentaron realizar lo mismo en varias ocasiones en Elche, Murcia y Cartagena.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia del representante legal de un comercio en el que se habían personado tres varones y habían obtenido, tras presentar diversa documentación, un teléfono móvil de alta gama valorado en casi 1.500 euros. El denunciante sospechó que la nómina que uno de los hombres aportó para formalizar la financiación de la compra del terminal móvil parecía ser falsa.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una investigación en la que tras diversas comprobaciones identificaron a los tres individuos que se habían presentado en el establecimiento y habían adquirido el teléfono móvil de alta gama, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

También comprobaron que la nómina era falsa y que esa persona nunca había trabajado en la empresa que aparecía en la nómina por lo que este hombre había cometido presuntamente los delitos de estafa y falsedad documental.

Durante la investigación los agentes recibieron una llamada del denunciante en la que manifestaba que había vuelto a ver a los investigados realizar la misma estafa en el comercio. Así, los investigadores se desplazaron rápidamente al lugar y sorprendieron a cuarto hombres que estaban financiando un nuevo terminal de telefonía de alta gama con documentación falsificada.

NÚMEROS DE CUENTA FALSOS

Los agentes comprobaron que uno de los investigados portaba una nómina a su nombre, que era realmente la misma nómina aportada por otro de los investigados pero con el nombre del titular cambiado. Además, los números de cuenta bancaria aportados en los que se tenían que realizar los cobros de los plazos de la financiación no existían ni pertenecían a ninguna entidad bancaria.

Los otros detenidos, aunque no habían intentado adquirir ningún teléfono móvil, presuntamente daban cobertura a los principales investigados, al ejercer labores de vigilancia en los establecimientos ante la posible presencia policial.

Durante la tramitación de las diligencias los agentes comprobaron que los investigados habían intentado cometer la misma estafa en otras ciudades. La primera de ellas tuvo lugar en Elche, pero finalmente no se consumó porque durante la tramitación del contrato el personal del comercio tuvo dudas sobre la autenticidad de la documentación presentada por los autores y estos, al ser sorprendidos, huyeron del establecimiento.

En una segunda y tercera ocasión, en un local de Murcia de la misma compañía y de nuevo en la misma tienda de Elche, los autores se marcharon tras aportar toda la documentación requerida por los empleados pero sin adquirir finalmente los terminales móviles, ya que se debía de realizar un estudio de la financiación.

Los sospechosos intentaron hacer lo mismo en Cartagena, donde tras presentar la documentación requerida, se marcharon del establecimiento tras ser avisados de que se tenía que realizar un estudio de la financiación.

UN QUINTO INVESTIGADO

Hay un quinto investigado que todavía no ha sido localizado por los agentes. Este hombre, al parecer, intentó junto a uno de los detenidos adquirir un terminal en Elche, al presentar una nómina falsificada a su nombre, y también se continúan con las comprobaciones para averiguar si los autores han cometido hechos similares en otras localidades españolas.

Los cuatro detenidos, de entre 45 y 51 años de edad, todos con detenciones previas, algunas por estafa, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Alicante.