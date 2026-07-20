Detenidos en Dénia tres jóvenes que viajaban en una furgoneta con matrículas falsas y una moto robada en su interior

La Policía Nacional detiene a los tres ocupantes de una furgoneta con las placas "dobladas" y una moto robada en su interior - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Dénia a

tres jóvenes que viajaban en una furgoneta con matrículas falsas y una motocicleta robada en su interior, según ha informado la Comisaría Provincial de Alicante en un comunicado.

Los arrestados, con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, son presuntos responsables de los delitos de robo o hurto de uso de vehículo a motor y falsedad documental.

Los tres jóvenes fueron interceptados por los agentes cuando viajaban en una furgoneta alquilada a la que le habían puesto las placas de matrícula de otro vehículo.

Además del robo de la motocicleta que la policía localizó en el interior del vehículo, a los detenidos se les atribuye la sustracción de otra moto que habían ocultado en un parking de Dénia con la presunta intención de volver a por ella posteriormente.

La detención se ha producido después de que un ciudadano comunicara a la Policía Nacional, a través de una llamada a la sala CIMACC del 091, que había presenciado cómo unos varones habían introducido una motocicleta en una furgoneta. Esta persona proporcionó a los agentes las características del vehículo y les indicó que habían huido del lugar.

Tras recibir este aviso, efectivos de la Policía Nacional se desplegaron por la ciudad en busca de la furgoneta, la localizaron poco tiempo después circulando por una carretera a las afueras de Dénia y pudieron interceptarla.

Los agentes comprobaron que las características de la motocicleta que había en el interior de este vehículo no coincidían con las que había descrito el ciudadano que dio el aviso.

Coincidiendo con el operativo, otro ciudadano se personó en las dependencia de la Policía Nacional para denunciar la sustracción de su motocicleta, que resultó ser la hallada dentro de la furgoneta.

Este último vehículo había sido alquilado previamente por uno de los arrestados. Los agentes comprobaron que la furgoneta llevaba placas de matrícula dobladas, dado que portaba las falsas atornilladas encima de las originales.

La Policía Nacional continuó con el operativo para localizar la otra motocicleta, que finalmente fue encontrada en una zona escondida de un parking.

Los detenidos, tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Dénia.