Detenidos dos familiares de un alumno por agredir a un profesor de un IES de Alcoi

Archivo - Coche de la Policía Local de Alcoi (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ALCOI - Archivo

ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una madre y su hijo han sido detenidos tras presuntamente agredir a un profesor, que habría perdido parte de una oreja, de un instituto de la localidad alicantina de Alcoi, según adelantó el diario 'Información' este viernes y han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Los dos arrestados, la madre y el hijo, son familiares directos de un joven que estudia en el instituto en el que el docente presuntamente agredido imparte clase, precisan las mismas fuentes.

Fuentes de la Conselleria de Educación han señalado a Europa Press que han activado el protocolo de protección a la comunidad educativa.

En un comunicado, el sindicato STEPV condena esta agresión al tiempo que exige a la Conselleria de Educación que se implique "de manera decidida" en estos hechos. "STEPV ha advertido a la Conselleria que el profesorado se siente cada vez más expuesto e indefenso ante situaciones límite como la sufrida por el docente afectado. En este sentido, el sindicato considera imprescindible reforzar los recursos de los centros educativos para prevenir este tipo de incidentes e impulsar medidas que mejoran el clima de convivencia a las aulas y refuerzan la figura docente", señalan.

Por ello, vuelven a denunciar que este "no es un caso aislado, puesto que las agresiones físicas y verbales" en los centros educativos de la Comunitat Valenciana son "cada vez más frecuentes debido a dos factores objetivos: la carencia de recursos provocado por los continuos recortes y el crecimiento de los discursos vinculados a la extrema derecha, como son los discurso de odio, banalización y valoración positiva de la violencia y la normalización de esta".

Dicho esto, el sindicato añade que pedirá una mesa sectorial monográfica para tratar las agresiones al profesorado y exigir "la necesidad de una respuesta institucional contundente" para garantizar la seguridad del profesorado y mejorar las condiciones en que se desarrolla la tarea educativa en los centros del territorio.