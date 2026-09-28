Detenidos dos hombres acusados de robar mediante alunizaje en un establecimiento de Castelló - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ 28 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Corsario, han detenido a dos varones de 37 y 52 años como presuntos autores de la comisión de un robo con fuerza en un establecimiento comercial de Castelló cometido mediante el método conocido como alunizaje, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de denuncia de la perjudicada por hechos ocurridos el 4 de septiembre en un céntrico establecimiento de la localidad de Castelló, cuando dos individuos supuestamente utilizaron un vehículo para acceder al interior del establecimiento, causaron daños en el acceso y sustrajeron gran cantidad de dinero en efectivo.

Fruto de las pesquisas llevadas a cabo se pudo esclarecer los hechos e identificar a los posibles implicados y se localizó en poco tiempo el vehículo presuntamente utilizado, el cual había sido previamente sustraído en un garaje privado de Castelló.

Finalmente, los investigadores localizaron y detuvieron a los dos sospechosos, así como recuperaron el vehículo utilizado para la comisión de los hechos en la localidad castellonense de Almassora, en el cual se hallaron multitud de herramientas empleadas para la comisión de robos con fuerza.

Los arrestados cuentan con más de treinta detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio y han incrementado su actividad en los últimos años. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que la investigación continúa para determinar si existen otras personas relacionadas con los hechos.