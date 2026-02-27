Detenidos dos hombres por falsificar entradas para ser utilizadas en el estadio del Villarreal

Estadio de la Cerámica - POLICÍA NACIONAL

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Vila-real (Castellón) han detenido a dos varones, de 32 y 23 años, como presuntos autores de usurpación civil y falsificación de entradas para ser utilizadas en el Estadio de la Cerámica del Villarreal Club de Fútbol, S.A.D., según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

La investigación tuvo su origen al detectar el club y posteriormente ponerlo en conocimiento de la Comisaría Local de Vila-real entradas manipuladas en los accesos al campo de fútbol. En el transcurso de la investigación los agentes averiguaron el 'modus operandi', el cual consistía en comprar varias entradas en la plataforma oficial para posteriormente manipular y alterar la información de la misma, como los códigos de barras, QR o referencias de compras.

Una vez alteradas las introducían en el mercado de compra-venta digital de entradas y de otras aplicaciones de compra-venta de segunda mano, ofreciendo en el anuncio la venta de diferentes objetos como bolígrafos, y con esa venta regalaban las entradas manipuladas, superando los límites legales de precio establecido.

Finalmente, los investigadores identificaron y detuvieron a dos hombres como presuntos responsables de los delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental. Uno de los detenidos aprovechaba su condición de árbitro de fútbol para poder hacerse con la documentación y datos de las fichas de los jugadores de los equipos de fútbol, que posteriormente empleaba para conseguir los abonos y descuentos del Villarreal Club de Fútbol, S.A.D por ser miembros menores de 25 años.

Tras las pesquisas policiales se pudo acreditar que uno de los autores dio de alta como socios/abonados a 18 individuos como colectivo, concretamente como miembros de un Grupo de Scout de la ciudad de Valencia, aportando para ello, al menos en varios casos, fotocopias de DNI de personas -algunas de ellas menores de edad- que no tenían conocimiento de ello.

Con todo ello conseguían enriquecerse de manera lucrativa al poner a la venta entradas duplicadas y alteradas, consiguiendo un gran beneficio económico. La actividad de reventa de entradas está considerada una infracción grave, pudiendo llegar la sanción de multa de 601 a 30.000 euros. Los detenidos, una vez oídos en declaración, fueron puestos en libertad con cargos, y se remitieron los atestados al decanato del palacio de justicia de Vila-real