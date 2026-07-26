Detenidos dos hombres por maltratar y explotar laboralmente a empleadas

Investigadores de la UCRIF - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos hombres de 21 y 31 años de edad, propietarios de dos bazares, por presuntamente tratar de forma degradante, agredir y explotar laboralmente a dos de sus empleadas.

La investigación policial se inició con la denuncia de una mujer que manifestó que había estado durante un año explotada laboralmente y había padecido trato degradante por parte de sus jefes, que se aprovechaban de su situación personal, ya que se encontraba en situación irregular en España. Uno de ellos llegó a agredirla físicamente, explica la Jefatura Superior en un comunicado.

La víctima expuso a los agentes que, si en un principio había pactado con ellos era realizar una jornada de ocho horas de lunes a domingo por 40 euros al día, con el paso del tiempo le obligaron a realizar jornadas laborales de hasta las 11 o 12 horas diarias y no había tenido ningún día libre durante todo un año.

Además, estuvo recibiendo insultos y frases despectivas de manera constante por parte de los dos varones, además de estar vigilada continuamente por cámaras de vídeo. De hecho, los dos investigados controlaban hasta las conversaciones que la víctima mantenía con otras trabajadoras. Solo tras reclamar algún día de descanso, consiguió descansar media jornada durante los martes, pero el trato degradante y las jornadas de trabajo de 11 y 12 horas continuaron.

Asimismo, uno de los dos varones llegó a agredir a la mujer con un codazo en la barbilla tras haber mantenido una discusión, por lo que ella tuvo que acudir al hospital para ser atendida.

A pesar de todo esto y debido a su situación precaria la víctima no denunció en ese momento los hechos y era amenazada constantemente por su jefes de que, si les denunciaba, ellos también le denunciarían y que sería deportada al estar en situación irregular en España.

Finalmente, tras enterarse la víctima de que una compañera también fue agredida en un brazo por uno de los varones, y tras ser escupida en la cara al recriminarle al hombre esa nueva agresión, la trabajadora decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) realizaron una serie de gestiones policiales en las que comprobaron que la denunciante no había estado contratada durante el año que había trabajando para los dos investigados.

AGRESIÓN SEXUAL

Ambos varones fueron identificados plenamente por los agentes y comprobaron que uno de ellos también había sido detenido con anterioridad por una presunta agresión sexual a una de sus trabajadoras, estando en estos momentos en libertad con medidas cautelares.

Los agentes localizaron a los dos investigados, que fueron detenidos por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y uno de ellos también por un delito de lesiones.

Cuando la víctima dejó de trabajar los investigados todavía le debían 500 euros del salario de abril, 800 euros del sueldo de mayo y 450 euros de un adelanto que la propia trabajadora realizó de su propio bolsillo para pagar una mercancía a un proveedor, es decir, un total de 1.750 euros.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Alicante.