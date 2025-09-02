Detenidos dos hombres por robar en una empresa de Almassora (Castellón) tras sujetar del cuello a un empleado

CASTELLÓ 2 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia en una empresa de Almassora (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos se remontan a mediados del mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia e intimidación ocurrido en una empresa de la localidad.

Los implicados accedieron al interior y supuestamente inmovilizaron a un empleado sujetándolo del cuello para posteriormente huir con herramientas y otros objetos por valor de dos mil euros.

Tras las pesquisas realizadas por los agentes y otras gestiones más técnicas lograron identificar a los presuntos autores, que fueron localizados y detenidos el pasado 29 de agosto cuando circulaban en la misma furgoneta en la que trasladaron la mercancía sustraída.

Los detenidos son dos varones de 29 y 39 años y se les atribuye un delito de robo con violencia e intimidación. Además se ha incautado el material que portaban en el vehículo por su ilícita procedencia. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Castellón