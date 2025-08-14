Detenidos dos hombres por robos en vehículos en aparcamientos apartados en la Vila Joiosa

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Uno de ellos fue sorprendido in fraganti en el aparcamiento próximo a un hospital

ALICANTE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Racvil, ha detenido a dos hombres de 45 y 61 años como presuntos autores de varios robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en dos zonas de gran afluencia de estacionamiento: el aparcamiento próximo al Hospital Marina Baixa y la zona de la Cala Racó de Conill, ambos en el término municipal de la Vila Joiosa (Alicante).

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de la localidad, se inició en junio de 2025, tras detectar un incremento de este tipo de delitos en ambas áreas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las gestiones policiales permitieron vincular los hechos con la presencia de una furgoneta blanca, que coincidía en días y horarios con los hechos delictivos. El vehículo figuraba a nombre de un vecino del municipio, que llevaba varios meses sin ser visto en su domicilio, lo cual le habría proporcionado un "conocimiento exhaustivo" de la zona de acción.

Finalmente, la furgoneta fue localizada en la localidad de Monóvar, lo que permitió identificar al propietario y a otro ocupante que la utilizaban para desplazarse y cometer los robos.

El pasado 6 de julio, a las 14:00 horas, agentes sorprendieron al propietario de la furgoneta mientras recorría la Cala Conill y, posteriormente, el aparcamiento próximo del hospital. En este último lugar supuestamente fracturó la cerradura de un vehículo y sustrajo los objetos de su interior, que introdujo en la furgoneta.

El hombre fue detenido en ese momento como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y un delito de estafa por el uso de tarjetas bancarias sustraídas. Posteriormente, el 28 de julio, fue detenido el segundo presunto implicado, que había cambiado su residencia de Monóvar a la Vila Joiosa y actuaba de manera independiente.

Este último detenido ha sido vinculado, por el momento, con dos robos en vehículos cometidos en la localidad. Ambos detenidos, con antecedentes por hechos similares y colaboradores en estos últimos hechos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de la Vila Joiosa, que decretó su libertad con medidas cautelares.

OPERACIÓN PEDRAZAS

Estas actuaciones se suman a las realizadas el pasado mes de junio por la misma unidad en la 'operación Pedrazas', que concluyó con la detención de dos hombres, de 18 y 17 años, y la investigación de un hombre de 26 y una mujer de 19, por la comisión de cinco robos con fuerza en el interior de vehículos, un delito de daños y un delito de grave riesgo para la circulación, también en la misma localidad.