Detenidos dos menores en Elx por robar en una escuela infantil tras colarse por la azotea

Agentes en la Policía Nacional en Elche - CNP

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un total de siete personas, dos de ellas menores de edad, en varias actuaciones relacionadas con diferentes robos en la ciudad de Elx (Alicante) a lo largo del puente del 1 de mayo y en los días próximos.

En una de las actuaciones más destacadas fueron arrestados dos chicos menores de edad, de 15 y 16 años, relacionados con el robo en el interior de una escuela infantil de la ciudad, donde sustrajeron elementos del sistema de climatización y realizaron daños. Los menores accedieron mediante escalo a través de la azotea del centro, informa el cuerpo policial.

En otra actuación fue detenido un hombre de 18 años que fue sorprendido por la víctima en el interior de su domicilio, al que habría accedido con llaves. La víctima, por la mañana tras salir del domicilio, pensó que se le debían haber caído las llaves en el interior y que el sospechoso las había encontrado para acceder a la vivienda. Tras sorprenderle y retenerle con ayuda de otros vecinos, dieron aviso a la Policía y se le detuvo en el lugar por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Paralelamente fueron arrestados dos hombres de 44 y 50 años por un robo con fuerza en una obra. Tras la llamada de un ciudadano que les observó introducirse en la obra, los agentes descubrieron a ambos en el interior, donde fueron detenidos in fraganti.

Por otro lado, un hombre de 25 fue arrestado por el robo en el interior de un vehículo del que fracturó la ventanilla. Al activarse la alarma de automóvil, el joven salió corriendo, pero fue grabado por las cámaras del propio coche. Dos días después, una patrulla le vio andando por una calle céntrica de Elx y fue reconocido como el autor de la tentativa del robo, por lo que fue detenido en ese momento.

Por último, una mujer de 35 años fue arrestada como presunta autora de un robo con violencia en grado de tentativa. La detención se produjo cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó a dos mujeres forcejeando. Los agentes intervinieron y detuvieron a una de ellas porque trataba de robarle el teléfono móvil a la otra. La ladrona le provocó lesiones en la cara de las que tuvo que ser atendida en un centro médico.