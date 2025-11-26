Detenidos dos trabajadores de una empresa por robar cobre en obras ferroviarias de acceso a València

Cobre intervenido - OPC

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otras tres, trabajadores de una empresa, por la sustracción de cobre de las obras ferroviarias de acceso a València, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En concreto, el Equipo ROCA de Paiporta ha sido el encargado de la investigación, llevada a cabo en Valencia y Alicante, en el marco de la operación SOTVIAL.

Los agentes, en una de las inspecciones realizadas, logró localizar el 30 de enero de 2025 material muy específico correspondiente a catenaria ferroviaria en una empresa de recuperación y reciclado de metales en Massanassa (Valencia). En ese momento, se inició la operación.

Los efectivos comprobaron que el material intervenido provenía de las obras ferroviarias del canal de acceso a València. Estos hechos se comunicaron a la gerencia de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la obra, los cuales eran ajenos a lo ocurrido.

Los cinco trabajadores de la UTE, presuntos autores de los hechos, con ocasión del estado de las obras y valiéndose de su condición de empleados, la cual les hacía pasar desapercibidos y moverse con facilidad por zonas restringidas de la propia obra, se dedicaban a sustraer material, en especial cobre de catenaria.

El material era sustraído de las obras ferroviarias del canal de acceso a la localidad de València, las cuales se encontraban desarrollándose por la UTE, donde los presuntos autores se encontraban trabajando, haciendo uso, durante la propia jornada laboral, de los medios de la empresa para trasportar el material de manera ilícita hasta su punto de venta. De este modo, evitaban levantar sospechas.

Los implicados, entre ellos dos encargados de la obra, vendieron el material sustraído en varias empresas de recuperación y reciclado de metales. Se han detectado ventas de este material por valor de 23.000 euros. Todo esto sin conocimiento de la UTE ni del legítimo propietario de la obra.

A su vez, según se ha podido averiguar durante la investigación, los encargados de obra hacían uso de la documentación de otros trabajadores, sin autorización de éstos, para ocultar su identidad en las ventas del material. Los encargados de la obra también han sido detenidos como presuntos autores de la usurpación de identidad, por hacer uso de la documentación de los trabajadores sin autorización de estos.

Los agentes han logrado recuperar 1.150 kilogramos de material sustraído en centros de recuperación de metales de las localidades de Massanassa y Paterna y han devuelto material a la empresa perjudicada. Las detenciones han tenido lugar en Ibi (alicante) y Paiporta (Valencia).

Los dos detenidos, hombres de 41 y 63 años, tienen nacionalidades peruana y española. Tres personas, hombres de 47, 52 y 53 años y nacionalidades española y boliviana, están siendo investigados por los mismos hechos. Se les atribuyen los delitos de hurto continuado y usurpación de estado civil.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Paiporta. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Valencia.