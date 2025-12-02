Detenidos in fraganti a dos hombres acusados de robar en un cajero con la técnica del lazo libanes

Cajero automático - CNP

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a dos varones, de 25 y 49 años de edad por su presunta participación en los delitos de estafa y daños tras ser sorprendidos in fraganti intentando robar el dinero de un cajero automático mediante la técnica del 'lazo libanés', según ha informado la Jefatura en un comunicado.

La intervención policial se llevó a cabo tras una llamada telefónica a la sala CIMACC-091, en la que se comunicaba que dos hombres se encontraban manipulando el cajero automático de una entidad bancaria situada en una calle céntrica de la ciudad.

A la llegada de los agentes al lugar, vieron en las inmediaciones a dos hombres que coincidían con las descripciones aportadas por los testigos, por lo que tras realizarles una vigilancia discreta, observaron cómo se dirigían hacia una sucursal bancaria. La dotación policial apostada cerca de la entidad bancaria, observó cómo uno de ellos con lo que parecía ser un destornillador comenzó a manipular la pletina situada en la parte inferior del cajero automático, mientras el otro, en actitud vigilante, intentaba taparle para no ser descubierto.

Los agentes decidieron aproximarse a ellos para proceder a su identificación, solicitando para ello la colaboración de más dotaciones policiales dado que cuando estos hombres se percataron de la presencia policial trataron de huir a pie tomando direcciones opuestas, aunque fueron finalmente alcanzados por las dotaciones que acudieron al lugar.

Los policías comprobaron el estado de los cajeros automáticos de las entidades bancarias de la zona y comprobaron cómo dos de ellos tenían las pletinas metálicas por las que se extrae el dinero en efectivo manipuladas por lo que llevaron a cabo la detención de los dos varones como presuntos autores de los delitos de estafa y daños, según las mismas fuentes.

En el registro practicado a ambos detenidos, los agentes localizaron entre sus pertenencias un destornillador de punta plana parcialmente doblado y diversas láminas de plástico que al parecer eran utilizadas para cometer los robos en cajeros mediante la técnica del 'lazo libanés'.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.