Detenidos un padre y su hijo por abusar sexualmente, amenazar y retener a una trabajadora de su churrería

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un padre y su hijo, de 50 y 25 años, acusados de agredir sexualmente, obligar a trabajar en precarias condiciones en su vivienda y retener bajo llave y amenazas a una mujer a la que habían traído de Colombia bajo la promesa de trabajar en su churrería durante las Fallas.

A los dos detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de agresión sexual, contra los derechos de los trabajadores, amenazas y detención ilegal, según ha avanzado Las Provincias y han confirmado fuentes policiales.

La detención se produjo el pasado lunes si bien la víctima había llegado a València desde su país el 18 de febrero. Una compatriota la invitó a venir la ciudad para trabajar en una churrería durante las fiestas y la puso en contacto con los ahora detenidos, para desempeñar su trabajo de 7.00 a 1.00 horas, sin especificar ni tipo de contrato ni salario. Además, le abonaban el billete de avión.

La mujer accedió y llegó el pasado 18 de febrero a Valencia donde uno de ellos la recogió y llevó a su vivienda en un municipio de la provincia donde esa misma noche, según fuentes policiales, supuestamente ya trató de mantener relaciones sexuales con ella.

"MUY MALAS CONDICIONES"

La víctima nunca llegó a trabajar en la churrería sino que estuvo en su casa en "muy malas condiciones", sin casi posibilidad de ir al aseo, con poca comida y encerrada bajo llave. En ese tiempo también el hijo supuestamente abusó de ella y la sometió a tocamientos sin su consentimiento y ambos la mantuvieron amenazada.

La situación se prolongó hasta el 2 de marzo, cuando le dijeron que se tenía que ir porque necesitaban la habitación para otro trabajador y le ofrecieron llevarla hasta un albergue de València. Al día siguiente lo hicieron pero, según la Policía, supuestamente la dejaron en la calle, le dieron 20 euros por el trabajo realizado y le exigieron el pago del billete de avión. La mujer pudo entonces ir a comisaría a denunciar a los dos hombres, que fueron detenidos sobre las 10.00 horas del lunes, según las mismas fuentes.