Detenidos seis hombres por la riña tumultuaria en la que se lanzaron piedras en la calle Bilbao de València

Archivo - Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional - CNP - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a seis hombres, de entre 25 y 41 años, por una riña tumultuaria ocurrida el pasado nueve de abril en la que se lanzaron piedras en plena vía pública, en la calle Bilbao de la capital.

La investigación se inició por parte de agentes de la Comisaría de Distrito de Trànsits a raíz de una pelea entre dos grupos de personas el pasado 9 de abril, alrededor de las 19.30 horas, donde se lanzaron piedras y sillas, poniendo en riesgo a los viandantes.

Tres días después, varios de los implicados en la riña perpetraron un robo con violencia contra otros de los participantes en la misma, "a modo de represalia", para lo que emplearon armas blancas y palos para intimidarlos y a uno de ellos le lograron sustraer un teléfono móvil.

Continuando con la investigación, tras numerosas pesquisas y un registro practicado en un local de la calle Bilbao llevado a cabo junto a la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional y Policía Local de València, se identificó a varias personas y se levantaron actas por tenencia de sustancias estupefacientes, entre otras.

Los agentes han detenido a seis hombres, de entre 25 y 41 años, como presuntos autores de los delitos de riña tumultuaria y robo con violencia. Los arrestados, con antecedentes policiales y dos de ellos en situación irregular en España, han pasado a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de riña tumultuaria. A dos de ellos se les imputa además a dos de ellos uno de robo con violencia. Los arrestados ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.