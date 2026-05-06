Detenidos tres jóvenes sorprendidos corriendo de noche por un túnel de las líneas 3 y 9 de Metrovalencia

Archivo - Viajeros de Metrovalencia ene stación Facultat-Manuel Broseta en imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, que fueron sorprendidos en la noche del pasado sábado al domingo corriendo por el interior del túnel de las líneas 3 y 9 de Metrovalencia, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

A los detenidos, dos de 18 años y uno de 17, se les atribuye un delito de desórdenes públicos. El incidente, registrado a unos cien metros de la parada de metro de Facultats-Manuel Broseta, obligó a interrumpir la circulación durante alrededor de 20 minutos.

Los hechos sucedieron entre las 23.21 horas del sábado, cuando el maquinista de un metro informó de la presencia de los jóvenes en la vía, y las 0.15 horas cuando se detuvo a tres de ellos ya que supuestamente un cuarto siguió corriendo y logró huir de la zona, según ha avanzado Las Provincias.

De acuerdo con la Policía, los agentes recibieron el aviso de que un maquinista del metro había visto corriendo a oscuras dentro del túnel de las Líneas 3 y 9 a unos jóvenes, por lo que había activado la parada de emergencia.

Según fuentes de FGV, al darse cuenta el maquinista de la presencia de los jóvenes sobre las vías, en el tramo de Benimaclet a Facultats, dio alerta a seguridad y al puesto de mando, que cortó la circulación hasta las 23.42 horas.

El puesto de mando encendió las luces en este punto lo que permitió a los vigilantes de seguridad localizar a tres jóvenes, que declararon que había un cuarto con ellos que había salido corriendo con unas bolsas con spray.

Desde el puesto de mando se revisaron las imágenes del circuito cerrado pero no vieron a nadie más, por lo que finalmente se puso en marcha de nuevo la circulación del metro.

Los vigilantes sacaron a los jóvenes al andén a la espera de la llegada de la Policía, que los detuvo como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos. Los mayores de edad pasaron a disposición judicial y el menor a Fiscalía de Menores.

Fuentes de FGV subrayan que, además de la comisión del delito, los jóvenes detenidos se exponen a las sanciones contempladas en la Ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat Valenciana, que establece multas de cuantías elevadas para este tipo de imprudencias al haber mantenido interrumpido el servicio de metro en dos vías durante 20 minutos.