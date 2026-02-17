Detenidos tres menores acusados de apuñalar a un joven en una zona de ocio de Alicante

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres menores de edad acusados de participar en una agresión a otro joven durante la que presuntamente fue apuñalado en una zona de ocio de la Playa de San Juan, que pertenece al término municipal de Alicante.

Los arrestados son de Mutxamel y El Campello y la víctima de Elda, pero residente en el vecino municipio de Petrer. Las detenciones se realizaron la semana pasada, según ha avanzado Radio Elda Cadena SER y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los tres menores detenidos presuntamente participaron en la agresión y al parecer uno de ellos fue el que sacó el arma blanca con la que se habría producido ese apuñalamiento, después de desencadenarse una discusión. Las actuaciones han sido remitidas a la Fiscalía de Menores, de acuerdo con las mismas fuentes.