Detenidos tres menores tras una pelea entre dos grupos en Almassora que se salda con cuatro heridos

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 7 May. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a tres menores de edad tras una pelea entre dos grupos de jóvenes en la estación de ferrocarril de Almassora (Castellón), la cual se saldó con cuatro heridos.

El suceso, publicado por el Periódico Mediterráneo y confirmado por el instituto armado, se produjo en la tarde de ayer. La Guardia Civil recibió un aviso del 112 en el que se indicaba que dos grupos de personas -compuesto por cuatro jóvenes cada uno- se estaban peleando en la estación de Almassora.

Como consecuencia de la riña, cuatro jóvenes resultaron heridos, uno ellos con una puñalada de un centímetro en la espalda y los otros tres con cortes superficiales.

La Guardia Civil detuvo a tres menores participantes en la pelea, los cuales han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores y han quedado en libertad, e intervino varias navajas.

La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando las causas de la pelea.