Detenidos en València dos jóvenes tras lanzar adoquines a policías locales en las celebraciones del Mundial

Archivo - Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de València. - TWITTER POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han sido detenidos en la ciudad de València durante las celebraciones de la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026 tras lanzar adoquines a agentes de la Policía Local, según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana.

El arresto de estas dos personas, por atentado contra la autoridad, se produjo después de recibirse sobre las 3.42 horas una llamada al 092 que comunicaba que había dos personas intentando agredir al portero de un local y una de las camareras del establecimiento en la calle, la de Pedro III el Grande.

Al llegar a ese lugar, la Policía Local encontró en las inmediaciones a dos grupos de jóvenes increpándose, ha detallado el consistorio, que ha añadido que al disolverlos dos de ellos empujaron y gritaron a los agentes e intentaron escapar.

Entonces, se inició una persecución durante la que se lanzaron adoquines hacia los policías locales y se llevaron a cabo las detenciones.

Desde el Ayuntamiento de València han señalado que salvo ese incidente, en general, la pasada noche, durante la que se disputó la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina y se celebró la victoria de la selección española, ha sido tranquila en las calles de esta ciudad, "con multitud de gente celebrando el título" conseguido.