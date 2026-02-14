La DGT limita a 80 km/h la velocidad máxima de circulación por el temporal de viento en Castellón

Archivo - Imagen de recurso de un cuentakilómetros.
Archivo - Imagen de recurso de un cuentakilómetros. - COCHES.COM - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 9:55
Seguir en

   CASTELLÓ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Dirección General de Tráfico informa de una serie de restricciones a la circulación en la provincia de Castellón a causa del fuerte temporal de viento, entre ellas la limitación de la velocidad máxima a 80 km/h.

   Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido realizar adelantamientos y deben mantenerse en el carril derecho, informa la entidad en sus redes sociales.

   Las autoridades instan a realizar solo los desplazamientos esenciales como medida de precaución ante la climatología adversa.

   El Centro de Coordinación de Emergencias remitió ayer dos mensajes a los móviles de la población de toda la Comunitat Valenciana. En el caso de Castellón, el Es-alert recuerda el nivel rojo de alerta y pide evitar desplazamientos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado