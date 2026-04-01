La DGT prevé más 1,3 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunitat en la segunda fase de Semana Santa

Presentación de la operación especial de tráfico de Semana Santa - DELEGACIÓN DEL GOBOERNO CV

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 1.364.820 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana con motivo de la 2ª fase de la operación especial de Semana Santa. A nivel nacional se producirán 9.890.000 desplazamientos de largo recorrido.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado el Centro de Gestión de Tráfico de Levante junto a la jefa provincial, Pilar Funez, y el coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Sánchez- Ferragut, con motivo del inicio de la segunda fase de la operación especial.

Bernabé ha señalado que, en comparación con los datos del año pasado, se espera un incremento de la movilidad del 2,03%, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunitat Valenciana, según recoge la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Esta segunda fase se desarrolla en la Comunitat Valenciana a partir de las 12.00 horas de este miércoles a efectos de regulación de tráfico y de las 15.00 horas a efectos de contabilización de accidentes hasta las 24.00 horas del lunes 6 de abril.

Entre la primera y segunda fase de la Operación Especial, la DGT ha previsto un total de 2.355.660 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunitat Valenciana. A nivel nacional, el número de desplazamientos previstos alcanzaran los 17.070.000. En comparación con los datos del año pasado, se espera un incremento de la movilidad del 1,86%, tanto en el ámbito nacional como en la Comunitat Valenciana.

Según las previsiones, en la primera fase se produjeron 582.428 desplazamientos en la Comunitat Valenciana de los 4.340.000 de largo recorrido a nivel nacional. Durante esta fase, que se desarrolló desde el 27 de hasta el 29 de marzo, una persona perdió la vida en la provincia de Valencia. Durante toda la Operación especial de Semana Santa de 2025, fueron tres las víctimas mortales.

BERNABÉ LLAMA A EXTREMAR PRECAUCIONES

La delegada del Gobierno ha pedido a los conductores y conductoras que extremen las precauciones y respeten la normativa de circulación en un momento en el que se produce "un importante incremento" de la movilidad en las carreteras. Además, ha recordado la necesidad de poner "especial atención en los desplazamientos cortos por carreteras secundarias, donde se incrementa el riesgo por la presencia de usuarios vulnerables", y ha avanzado que se "intensificará la vigilancia sobre velocidad, alcohol, drogas y distracciones".

Bernabé ha subrayado "la necesidad de evitar las distracciones al volante, como es el uso del teléfono móvil, respetar los límites de velocidad, y el consumo cero de alcohol y drogas". En ese sentido, ha apuntado que distracciones, exceso de velocidad y consumo de alcohol son las tres primeras causas de los accidentes mortales en carretera.