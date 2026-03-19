El día grande de las Fallas arranca con la ofrenda floral a San José y culmina con la 'Cremà'

Archivo - ‘Cremà' de la Falla del Ayuntamiento, a 19 de marzo de 2025, en València. IMAGEN DE ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El día grande y último de las fiestas falleras de 2026 se inicia este jueves, 19 de marzo, en la ciudad de València con una ofrenda de flores a San José, y culminará con la 'Cremà' de los monumentos de las comisiones y de la falla municipal, prevista a las 23 horas en la plaza del Ayuntamiento.

La ofrenda al patrón tiene lugar a las 11.00 horas, como marca la tradición, ante la imagen de San José situada en el puente que lleva su nombre sobre el viejo cauce del río Turia.

Las encargadas de llevarla a cabo serán la Fallera Mayor de València de este año, Carmen Prades, y la Fallera Mayor Infantil de este ejercicio, Marta Mercader, junto a sus respectivas cortes de honor. Este acto contará con la colaboración de la falla Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero, según se recoge en el programa oficial de actos de la Junta Central Fallera (JCF) consultado por Europa Press.

Posteriormente, a mediodía se celebra en la Catedral de València una misa en honor a este santo, ofrecida por la JCF y el Gremio de Carpinteros y oficiada por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.

Tras la misa, a las 14.00 horas se dispara la 'mascletà' en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad, en esta ocasión, a cargo de Hermanos Caballer, de Almenara (Castellón).

Asimismo, a las 19.00 horas se celebra la Cabalgata del Fuego, que discurrirá por el centro de València. La comitiva recorrerá la calle de la Paz hasta llegar a la Porta de la Mar.

'CREMÀ'

Finalmente, llegará la 'Cremà' con la que cada año acaban las Fallas. En este acto arderán tanto las fallas de la capital valenciana como los del resto de poblaciones de la Comunitat Valenciana que celebran fiestas josefinas.

Las fallas infantiles comenzarán a arder a las 20.00 horas y las grandes a las 22.00 horas. Las fallas que han logrado los primeros premios en València y los monumentos del Ayuntamiento, fuera de concurso, serán las últimas en quemarse, después del resto.

De este modo, la falla infantil que ha obtenido este año el primer galardón de la Sección Especial, la de la comisión Espartero-Gran Via Ramón y Cajal, arderá a las 20.30 horas. Tras ello, a las 21.00 horas, se llevará a cabo la 'crem' de la falla infantil del consistorio de la capital.

Después de quemarse a las 22.00 horas las fallas grandes, el fuego llegará a las 22.30 horas al monumento que en 2026 ha logrado el primer premio de la Sección Especial en València, el de la comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal.

Como colofón a las Fallas de este año, a las 23.00 horas de este jueves se celebrará la 'cremà' de la falla grande del Ayuntamiento de la capital valenciana.